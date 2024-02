Coppa Toscana Mtb. GF del Castello di Monteriggioni. Iscrizioni al via

Continua a vele spiegate la campagna di abbonamenti per la Coppa Toscana Mtb. Con l’approssimarsi dell’apertura del circuito, fissata con la GF del Castello di Monteriggioni del 17 marzo, molti scelgono le challenge che li accompagneranno per tutta la stagione e quella toscana, fra le più antiche del panorama nazionale, continua a riscuotere grande successo. Oltre 150 sono coloro che hanno già formalizzato la propria iscrizione, ma mancano ancora quelle di intere squadre, soprattutto dei principali sodalizi regionali quindi è da presumere che il numero di abbonati sarà raddoppiato. Le adesioni al circuito si chiuderanno il 15 marzo. Fino ad allora si potrà aderire al costo di 195 euro per gli agonisti e di 120 per i cicloturisti, ma si potrà procedere anche all’abbinamento della Coppa Toscana con altri due circuiti, Tour 3 Regioni e Deltos Cup. Nel primo caso la quota cumulativa è di 336 euro, nel secondo di 310 con scadenza sempre il 15 marzo. Il pagamento può essere effettuato anche in 2 rate. Dopo la prova di Monteriggioni il calendario proporrà la novità della Granfondo dell’Argentario. Due gare anche ad aprile, il 14 la Sinalunga Bike e il 21 la GF Da Piazza a Piazza a Prato. Il 12 maggio torna alla sua collocazione di primavera la Costa degli Etruschi Epic a Marina di Bibbona, poi rush finale con la Straccabike di Pratovecchio (1 settembre) e la Casentino Bike di Bibbiena il 6 ottobre. Accordo con la Cicli Bottecchia che seguirà il circuito con premi prestigiosi. Info. https://www.coppatoscanamtb.it/