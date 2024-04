Cordovani punta in alto. Sara e il sogno Olimpico

"E’ chiaro che gareggiare alle Olimpiadi sarebbe un sogno, ma so di non essere fra le atlete che hanno conquistato il pass olimpico. Da parte mia, non posso che continuare a dare il massimo e farmi trovare pronta per sfruttare eventuali occasioni". Parola di Sara Cordovani, che culla ancora il sogno di poter prendere parte alle Olimpiadi di Parigi insieme alle compagne del Setterosa. La ventitreenne pratese era stata convocata dal commissario tecnico della Nazionale, Carlo Silipo, per gli Europei di pallanuoto che si sono svolti lo scorso gennaio nei Paesi Bassi. In quell’occasione le azzurre non erano riuscite a garantirsi la qualificazione ai Giochi: un traguardo tagliato al termine dei successivi Mondiali in Qatar, per i quali Sara non venne tuttavia confermata. Il tempo è comunque dalla sua parte, oltre ad un rendimento in crescendo: lo scorso anno è passata dalla Rari Nantes Florentia alla Pallanuoto Trieste e anche grazie al suo apporto la società occupa il terzo posto nel campionato di Serie A1 insieme alla Roma capitanata dall’amica Giuditta Galardi (senza contare che sta facendosi strada anche in Europa). Cordovani è passata dalla lotta per la salvezza a quella per i vertici, anche se lo Scudetto sembra appannaggio dell’Ekipe Orizzonte di Chiara Tabani. E non sembra aver minimamente patito il "salto". "A Firenze sentivo la responsabilità di caricarmi la squadra sulle spalle, a Trieste gioco con compagne più esperte – ha aggiunto, spendendo poi parole al miele per le altre pratesi Tabani e Galardi – sono molto legata ad entrambe. Chiara mi incoraggia spesso e ai tempi della Prato Waterpolo mi ha insegnato molto. Giuditta poi è una delle giocatrici che mi ha ispirato di più, sul piano tecnico".

L’atleta classe 2001 sarà convocata quasi certamente per il collegiale azzurro, dal quale Silipo diramerà poi le convocazioni per la trasferta parigina. E chissà che dopo la coppia Galardi – Tabani (che sono praticamente già certe della convocazione) Prato non possa essere rappresentata anche da Cordovani. "Staremo a vedere – ha concluso – quel che è certo è che il gruppo è forte: l’Italia si giocherà a mio avviso una medaglia olimpica con Olanda, Spagna, Grecia e Stati Uniti".

G.F.