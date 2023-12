Corri nella Maremma. In Feniglia vincono. Davide Catalano e la Stankiewicz

In Feniglia si è chiuso il circuito "Corri nella Maremma". Vittoria per Davide Catalano e Katerina Stankiewicz (nella foto insieme). Il "Corri nella Riserva", con 168 atleti al via, è stato perfettamente organizzato dall’Atletica Costa d’Argento, che per una volta non ha centrato la vittoria: con Jacopo Boscarini nelle vesti di organizzatore, Gabriele Lubrano si è dovuto infatti accontentare del secondo posto dopo un bellissimo testa a testa con Catalano. Andamento simile anche per la prova femminile dove la Stankiewicz, al rientro dopo l’infortunio, ha dovuto lottare per la vittoria con Marcella Municchi, la portacolori dell’Atletica Costa d’Argento grande protagonista in questa stagione, sul podio insieme alla compagna di squadra Marika Di Benedetto. Al terzo posto della gara maschile, invece, un volto nuovo: Federico Orlando della Tirreno Atletica Civitavecchia.