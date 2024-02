Corri nella Maremma. Uisp, il giorno dei premi

Il circuito di podismo Corri nella Maremma ha vissuto una giornata speciale con le premiazioni della stagione 2023. Nella sede Uisp di viale Europa sono stati consegnati i riconoscimenti ai primi tre classificati delle 14 categorie in gara, oltre a quelli delle graduatorie top runner maschili e femminili.

Nella categoria Junior maschile vittoria di Andrea Lambardi (Skeep), nella categoria A maschile vittoria di Alessandro Angioloni (Reale Stato dei Presidi), nella B maschile vittoria per Luigi Cheli (Costa d’Argento), nella C maschile vittoria per Francesco Tenuta (Atletica Costa d’Argento), nella D maschile vittoria per Iuri Bilaghi (Atletica Rivellino), nella E maschile vittoria per Massimo Martellini (Team Marathon Bike), nella F maschile per Giovanni Formisano (Dlf Grosseto), nella G maschile per Luigi Spaggiari (Team Marathon Bike), nella H maschile per Renato Goretti (Track & Field Master Grosseto), nella I femminile per Olesia Popova (Atletica Costa d’Argento), nella L femminile per Silvia Sclano (Atletica Costa d’Argento), nella M femminile per Catia Gonnelli (Team Marathon Bike), nella N femminile per Francesca Paradisi (Gruppo Podistico Rossini), nella O femminile per Angelica Monestiroli (Team Marathon Bike). La classifica Top Runnesi è stata vinta da Jacopo Boscarini (Atletica Costa d’Argento) ed al femminile da Marcella Municchi (Atletica Costa d’Argento).