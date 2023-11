Corrimutina, tutto pronto. I podisti ’invadono’ il centro

Sono gli ultimi, frenetici giorni di preparativi per Corrimutina, la manifestazione podistica ludico-motoria che invaderà le strade del centro di Modena domenica mattina, come avviene dal lontano 1980. Le Iscrizioni sono ancora possibili dalle 9 alle 12 presso Aics, Csi o Uisp, oltre che nei negozi Run & Fun, Lupo Sport e Tempo Run; ma i ritardatari potranno assicurarsi il pettorale anche domenica mattina. Nel frattempo si sta approntando il necessario per consentire la partecipazione in sicurezza delle migliaia di partecipanti attesi. Ancora una volta saranno le scuole a fare la parte del leone, con oltre 3000 iscrizioni già pervenute, cui si aggiungono i podisti tradizionali.

Sono previste speciali premiazioni per i gruppi scolastici più numerosi con buoni acquisto che consentiranno di acquisire materiale didattico e per la pratica sportiva. Sarà una grande festa della città per la promozione dello sport di base, che è salute e sano stile di vita, e dell’aggregazione, tanto più importante in momenti di crisi come l’attuale. Il valore dello sport è ora riconosciuto anche dalla nostra carta costituzionale. La partenza è alle 9,30 da via Emilia Centro, con starter il sindaco Giancarlo Muzzarelli; poi, di corsa o camminando, si arriverà in piazza Grande dove sono previste le premiazioni. Anche quest’anno saranno due i percorsi: 5 chilometri per tutti, 11 per i più allenati, con poche modifiche rispetto al passato dovute in particolare ai cantieri in corso. Sono stati allertati oltre 150 volontari; Croce Rossa Italiana garantirà la copertura sanitaria dell’evento oltre a fornire supporto logistico a Uisp, Aics, Csi, Modenacorre.it, Podistica Interforze ed Atletica Ghirlandina, gli altri organizzatori dell’evento.

All’arrivo verrà consegnata ad ogni partecipante una borsina contenente un buono acquisto del valore di 5 euro e un marsupio personalizzato (disponibili 5.000). Per evitare assembramenti e sensibilizzare i partecipanti alla riduzione dell’uso della plastica il ristoro finale sarà consegnato all’arrivo insieme al premio di partecipazione. Corrimutina ha il patrocinio di Comune e Provincia di Modena e Coni regionale ed il sostegno della Fondazione di Modena.

Sponsor storici sono Crm prodotti da forno, Coop Estense, Parmareggio, Casa Modena, Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi, Ska Sikura, Krycar, Decathlon e Avis Modena. Ora non resta che correre lungo i chilometri della tradizione.