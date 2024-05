Corsa a ostacoli. Attesi a Poggibonsi 200 concorrenti per la Crazy Run. Percorso di 13 km che attraversa più volte il fiume Elsa

Attesi 200 concorrenti da tutta Italia oggi a Poggibonsi per la Crazy Run. Una speciale corsa a ostacoli (OCR), secondo le regole di una disciplina che verrà introdotta nel Pentathlon moderno alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Immersi nella natura, i partecipanti si cimenteranno in un percorso di circa 13 chilometri che attraverserà più volte il fiume Elsa, passando dal Castello di Badia al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale. Circa 30 gli ostacoli da superare. L’evento, organizzato da Crazy Functional Group Poggibonsi, vedrà al via tra i big Gian Maria Savani (campione del Mondo 2023 nella OCR short), Patrizia Savorani (campionessa mondiale Spartan Race nella sua categoria ad Abu Dhabi 2024), Rigerta Kadija (pluricampionessa Ocr e Spartan Race), Fulvio Favaron e tanti altri. Partenza delle batterie pro/open (adulti) la mattina, intorno alle ore 9 dal campo OCR in via dei Cipressi creato grazie a Crazy Functional Group e Palestra Oxigym. Il Cassero sarà quindi teatro di ben 2 ostacoli emblematici. La gara, passando da San Lucchese scenderà poi lungo l ‘Elsa, per raggiungere di nuovo il campo gara scendendo da Montemorli. Nel pomeriggio, dalle 15, sarà invece la volta dei bambini e i ragazzi, i Crazy Young. Obiettivo far avvicinare i giovanissimi appassionati a questo sport. Sarà una giornata dunque all’insegna dello sport e soprattutto del divertimento, un’occasione in più per il comune di Poggibonsi di far conoscere i propri territori belli e ricchi di suggestione grazie a castelli e mura medievali a portata di mano. L’esempio concreto che quando si crede in qualcosa, con coraggio e dedizione, si possono ottenere grandi risultati, come quelli dell’associazione sportiva che anno dopo anno ha visto incrementare i propri iscritti all’evento che oggi è un punto di riferimento non solo per gli atleti toscani ma anche del resto d’Italia. Il Crazy Functional Group Poggibonsi continua dunque a offrire un programma di allenamenti infrasettimanali (pausa pranzo e tardo pomeriggio) per gli adulti, e tutti i sabato mattina per i ragazzi