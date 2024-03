Corsa campestre di bronzo. Bouih è terzo agli italiani

Rientrano a Reggio con una medaglia d’argento e una di bronzo individuali, oltre ad alcuni buoni piazzamenti, gli atleti di casa nostra impegnati a Cassino nei campionati italiani di corsa campestre denominati Festa del Cross. Nicolò Cornali dell’Atletica Reggio è infatti d’argento sul percorso lungo delle Promesse, mentre Yassin Bouih è terzo tra gli assoluti, sempre del percorso di 10 chilometri. Entrambi sono allenati da Vehid Gutic che ci racconta le due gare. "Premetto che siamo molto soddisfatti dei due risultati ottenuti e che questo ci permette come Atletica Reggio di essere noni nella classifica nazionale per società. I due ragazzi sono rientrati dal Kenia per un ritiro in altura solo venerdì scorso e quindi sapevamo che poteva mancare un po’ di brillantezza, ma pur su un terreno fangoso e non adatto ai pistaioli, abbiamo raccolto due belle medaglie". Parliamo di Bouih?

"E’ partito molto forte e fino a metà gara era davanti con i migliori africani che non erano in lizza per il titolo italiano individuale ed era il primo degli italiani. Poi è calato un po’ e lo hanno raggiungo prima Selvarolo al sesto chilometro, poi Fontana a 500 metri dal traguardo. Selvarolo ha poi vinto in 31.45’ su Fontana 32.06 e Yassin 32.15".

E Cornali?

"Gara un po’ al contrario di Yassin, quinto intorno a metà gara, terzo a 500 metri dall’arrivo e bella rimonta in 33.00, secondo under 23 dietro a Nicolò Bedini in 33.28, e pure 13° assoluto tra gli italiani".

Programmi futuri?

"Bouih proverà a fare il minimo per i campionati europei di Roma sui 3000 siepi, Nicolò punterà ai 10.000".

A Cassino c’erano anche altri reggiani: detto che Sara Nestola ha trovato la giornata-no e si è ritirata, Elena Fontanesi della Self è giunta settima nel corto Promesse di km 3 in 11.14 a 49 secondi dalla prima. Nel corto maschile, 17° Giuseppe Gravante, nel lungo promesse settimo Mattia Marazzoli in 34.21, 26° Federico Rondoni. Tra gli allievi, 12° Mirko Masetti, nel lungo femminile 37ª Enrica Bottoni.

A dire il vero Reggio chiude anche con l’argento di Rossella Corradini nella staffetta 4x un giro della Fratellanza Modena in categoria SF55. Le staffette iscritte erano però soltanto tre, di cui due della Fratellanza.

Mimosa Cross. In realtà non è un cross, ma una corsa su strada di km 22,9, vinta ad Albinea da Filippo Capitani in 1h.25.31, su Robert Ferrari in 1h.26.44, Patrick Francia in 1h.28.11 e Simone Montelaghi in 1h.29.35. Tra le donne, prima Caterina Filippi in 1h.44.39, su Natalia Pagu in 1h.46.54, Eleonora Turrini in 1h.49.47 e Chiara Poletti in 1h.55.31.