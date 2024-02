Corsa campestre. Domani si assegna il titolo regionale

Domani si disputerà il campionato marchigiano assoluto di corsa campestre al Parco di Rotacupa, zona di rispetto dell’acquedotto cittadino, la manifestazione sarà valida come 28ª edizione del Cross Helvia Recina, conosciuta in Italia avendo assegnato in passato per quattro anni il titolo di Campione italiano assoluto di corsa campestre nelle edizioni 1996, 2002, 2005 e 2006. La gara vedrà alla partenza gli atleti che si batteranno per l’assegnazione dello scudetto di campione marchigiano individuale e di società 2024 di tutte le categorie e le prove qualificheranno atleti e società anche per la partecipazione ai Tricolori di Cassino del 9 e 10 marzo. A Rotacupa nell’arco della mattinata saranno presenti circa 400 atleti e la manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 13 secondo l’allegato orario. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Macerata, Assessorato allo Sport e avrà la preziosa collaborazione della Croce Rossa.