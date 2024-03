Corsa campestre, l’Atletica Potenza Picena è tra le top ten

L’Atletica Potenza Picena si conferma tra le dieci migliori società italiane di corsa campestre. A Cassino, la squadra potentina – composta dal burundiano Patrick Nimubona, Andrea Falasca Zamponi, Alberto Mosca, Luca Facchinetti e Marco Bianchi - ha colto il settimo posto assoluto risultando la più forte delle Marche. Sui 10 km del percorso, il migliore del team potentino è stato Nimubona, che ha coperto la distanza in 32’50“, giungendo quindicesimo: il suo piazzamento e quello dei compagni di squadra hanno meritato all’Atletica Potenza Picena il settimo posto. La bella prestazione dei podisti potentini è stata salutata con entusiasmo dal presidente Franco Leandrini e dal dt Luigi Di Lello. "Ancora – hanno detto – una prova di valore dei nostri ragazzi che si confermano nelle posizioni di eccellenza del cross italiano. Ora continueremo ad allenarci per il campionato nazionale di società sui 10 km su pista: in aprile, a Tolentino, marchigiani, abruzzesi ed umbri si confronteranno nel loro raggruppamento e noi cercheremo di meritarci un ruolo da protagonisti".