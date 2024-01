Corsa campestre Master. All’Abbadia di Fiastra si fanno valere i maceratesi

Continua la stagione per la corsa campestre dove si registrano i successi di Paoletti, Localzo, La Riccia e Giorgi nello scenario dell’Abbadia di Fiastra. L’appuntamento, organizzato dalla Crazy Sport di Tolentino, è stato valido come seconda prova del campionato regionale master di società. Al femminile sui 3 chilometri Lucia Burini (SF40/Sef Stamura Ancona) ha la meglio su Nausicaa Malaccari (SF35/Atl. Civitanova) e Caterina Cavarischia (SF50/Bike Team Monti Azzurri). Per gli "over 60", gara aperta anche agli assoluti, vince Maria Vittoria Mari (Urbania) mentre nella prova master maschile trionfa Patrizio Giorgi (SM60/Pol. Serralta) e tra gli SM65 il primo al traguardo è Alberto Virgili (Atl. Cingoli). Sui 6 chilometri, impegnate due categorie: per gli SM50 successo di Carlo Paoletti (Grottini Team Recanati), invece il primo posto per gli SM55 è di Giuseppe Localzo (Grottini Team Recanati). Nell’ultima serie di 6 chilometri, per gli SM40 è Angelo La Riccia (Atletica Civitanova) a imporsi nella categoria. Infine le gare dedicate ai più piccoli: Francesco Losavio (Crazy Sport) vince la 1,5 chilometri della categoria ragazzi e Matteo Sbaraglia (Crazy Sport) ottiene il successo nei 2 chilometri dei cadetti.