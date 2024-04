“Per i colli del sud”, foto e classifica della corsa di Candeli

Bagno a Ripoli, 1 aprile 2024 – La 38a edizione della corsa podistica di Candeli “Per i colli del sud”, organizzata con maestria dall'Associazione ricreativa "Lo Stivale" di Candeli, ha trasformato la periferia sud di Firenze, nei pressi di Bagno a Ripoli, in un palcoscenico di sfide, determinazione e solidarietà.

Nonostante la pioggia abbia cercato di mettere alla prova l'ardore degli atleti, ben 250 partecipanti hanno preso parte alla competizione, dimostrando una inarrestabile passione per la corsa. Sotto il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli e con l'importante assistenza della locale sezione della Croce Rossa, la gara si è snodata lungo un percorso di 11 Km, caratterizzato da salite impegnative e discese ardite, che hanno messo alla prova la resistenza e la forza degli atleti. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, l'entusiasmo e la passione degli organizzatori non sono venuti meno.

LA CLASSIFICA

Le iscrizioni hanno superato ogni aspettativa, costringendo l'efficiente squadra organizzativa a muoversi con prontezza per soddisfare ogni esigenza, anche quelle dell'ultimo minuto come la mancanza dei pacchi gara. Un plauso particolare va ai giudici della Uisp, che con precisione e dedizione si sono occupati delle iscrizioni e della redazione delle classifiche, garantendo la correttezza e la trasparenza della competizione. Il servizio fotografico, curato dalla Ets Regalami un Sorriso, sarà un prezioso ricordo per tutti gli atleti, immortalando gli sforzi e le vittorie di una giornata indimenticabile.