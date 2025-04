Corsa della Bonifica: l'evento sportivo tra le vie d'acqua di Ferrara

Di corsa lungo le vie d’acqua della bonifica. Domenica 13 aprile torna la ‘Corsa della Bonifica’, corsa competitiva di 12,5 km e camminata ludico-motoria di 7,5 km che si potrà fare anche con gli amici ‘a 4 zampe’. Si tratta dell’ottava edizione del ‘Memorial Stefano Montori’ organizzato da Uisp comitato di Ferrara e il Consorzio di Bonifica Pianura, con il contributo di partner privati. Un evento che avrà come punto di ritrovo lo storico impianto idrovoro di Baura. L’appuntamento è stato presentato ieri mattina a Palazzo ‘Naselli-Crispi ‘ presenti il direttore generale del Consorzio di Bonifica, Mauro Monti, l’assessore allo sport Francesco Carità, la dirigente provinciale Uisp Manuela Claysset, il presidente dell’Avis provinciale Alessandro Cattabriga, il dirigente di Confagricoltura, Gian Marco Duo.

"La corsa fa parte delle iniziative – ha ricordato Monti – che non sono strettamente correlate alle nostre attività, ma servono per creare un forte legame con la cittadinanza e il territorio. Una vera e propria festa dello sport che ha riscontrato negli anni un grande successo sia tra sportivi che semplici amatori, aperta anche a bambini e ragazzi. L’evento è anche un’occasione per far conoscere uno degli impianti storici del Consorzio che risale alla fine dell’‘800". Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti dalle 8, partenza alle 10 con la competitiva sulla distanza dei 12,5 km, percorso che toccherà oltre il centro di Baura, quello di Pontegradella e Malborghetto, per il ritorno all’idrovoro di Baura. A seguire la ludico motoria sulla distanza dei 7,5 km. Alle 10.05 partiranno le gare giovanili della mini podistica, con cinque categorie, suddivise per le diverse distanze 300-500-1500 metri. Al termine il pasta party organizzato in collaborazione con il ‘Fienile di Baura’, progetto d’integrazione sociale della Cooperativa Sociale Integrazione Lavoro. "Voglio ringraziare il Consorzio – ha aggiunto l’assessore Carità – per il lavoro che fa sul territorio attraverso iniziative che coinvolgono anche importanti partner come Uisp, Avis le associazioni di categoria e volontariato. Questi eventi ci consentono di far conoscere le peculiarità del ferrarese ed è importante che sia interessata una frazione, che non ha nulla da invidiare al nostro centro storico".

La ‘Corsa della Bonifica’ è come sempre organizzata in collaborazione con Uisp. "Una sinergia importante – ha concluso Claysset – con il Consorzio che dà vita a momenti di valorizzazione del territorio, dalle gare podistiche agli itinerari in bicicletta. La valorizzazione dell’attività sportiva e motoria è un momento di incontro e di promozione di sani stili di vita. Ragioniamo quindi di benessere, salute, prevenzione anche legati al tema della donazione del sangue promosso da Avis".

Mario Tosatti