Corsa dell’Acqua da 250. Krivosheev detta legge

di Luca Amodio

AREZZO

Sono stati oltre 250 i partecipanti alla corsa dell’Acqua di ieri mattina. All’iniziativa organizzata da Nuove Acque ha trionfato l’atleta della Polisportiva do Policiano Krivosheev Evgenii (nella foto) che ha tagliato il traguardo in 48 minuti e 7 secondi. Dietro di lui, solo un secondo il distacco, Giovanni Scatizzi, dell’Atletica Sestini Fiamme Verdi. Il terzo classificato della classifica maschile è invece Alessandro Tartaglini che ha completato i 14 chilometri di percorso in 49 minuti e 19 secondi. Per la categoria femminale la vittoria è andata a Giulia Sadocchi (56 minuti e 54 secondi): seguono Valentina Mattesini (57’ e 23’’) e Genziana Cenni (59’ 39’’), tutte e tre dell’Atletica Policiano che tra le società in gara si è classificata prima, seguita dalla Ads Subbiano Marathon e dalla Asd Atletica Sinalunga. Un premio speciale andrà anche a Omar Milighetti come dipendente Nuove Acque under 60 e al presidente di Nuove Acque, Carlo Polci, per la categoria over 60. Come accennato la corsa si è snodata per 14 chilometri quasi interamente su asfalto con un tratto di 500 metri su strada bianca: i partenti hanno preso il via dallo storico Impianto dell’acquedotto in località Buon Riposo e dopo aver attraversato Campoluci, Poggio Cuculo, Stroppiello, lambito Patrignone sono arrivati nei pressi della sede di Nuove Acque in Via Rossi. "Sono contento perchè la seconda edizione ha confermato l’ottimo esito della prima: corro volentieri anche io, chi mi conosce sa che anche io ho fatto qualche corsa anche se arriverò tra gli ultimi ma questo non importa", ha detto il presidente prima della partenza.