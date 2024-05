Corsa e solidarietà. Sabato torna il memorial Cristiano Benedetti

Torna il Memorial Cristiano Benedetti, quest’anno giunto alla decima edizione, evento in ricordo del giovane chiesinese Cristiano Benedetti, deceduto in un incidente stradale a soli 38 anni il giorno il 9 novembre del 2014. Da allora alla memoria del giovane la famiglia, i tanti amici e l’associazione "Avventura Democratica" e grazie al supporto di volontari e aziende del territorio, viene organizzata a Chiesina Uzzanese una marcia non competitiva, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. La manifestazione si terrà sabato 1 giugno e quest’anno sarà anche valido per il 47esimo trofeo podistico Lucchese 2024. "Non sono materialmente con voi - si legge nel volantino del Memorial - ma in una dimensione parallela assieme ai tanti miei amici angeli. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto, è la stessa di prima, quindi, il giorno della Camminata, con loro seguirò il percorso assieme a voi, felici e orgogliosi di quello che state facendo. Un abbraccio a tutti da me e da tutti gli angeli in cielo". L’evento, che ha il patrocinio della Regione Toscana e dei comuni di Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Altopascio e Pescia, è una marcia non competitiva di due, sei e dieci chilometri, predisposta anche per diversamente abili o con ridotte capacità motorie e aperta anche agli amici a quattro zampe. Alle 16 ci sarà il ritrovo per le iscrizioni (tre euro per i tesserati, 3,50 per tutti gli altri) e alle 17 la partenza da piazza Vittorio Emanuele. Lungo il percorso sono previsti punti di ristoro, anche per i cani. A tutti gli iscritti verrà consegnato il "pacco gara", pacchi regalo contenenti materiale didattico alle classi più numerose e oggetto ricorso per tutte le società, fino ad esaurimento. Per informazioni si può telefonare al numero 347.4789222.

