Corsa in montagna. Del Pero campione di trail

Luca Del Pero si conferma uno degli elementi di spicco della corsa in montagna. L’atleta 26enne di Renate si è laureato l’altro giorno campione italiano di trail corto primeggiando sui sentieri della Colmen Trail a Morbegno, in Valtellina. Corto si fa per dire visto che Del Pero in poco più di due ore e 40 minuti ha percorso i 33 chilometri del percorso con quasi 2mila metri di dislivello staccando di oltre tre minuti il secondo arrivato. Del Pero ha fatto corsa di testa impostando fin dai primi chilometri il ritmo. Alla prima salita, sulla vetta dell’Alpe Pitalone, transitava già con mezzo minuto di vantaggio.

Ro.San.