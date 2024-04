Trofeo Pilade Cinquini, le foto della corsa

Pietrasanta, 1 aprile 2024 – Il 49° Trofeo Pilade Cinquini ha regalato emozioni senza pari agli appassionati di corsa, con una gara regionale su strada che ha fatto della caratteristica frazione di Strettoia, nel cuore di Pietrasanta, il palcoscenico ideale per l'agone podistico. Organizzato con maestria dall'Atletica Pietrasanta Versilia in collaborazione con l'Associazione Pro Strettoia, questo evento ha dimostrato ancora una volta il suo valore nel panorama sportivo locale e regionale.

Sotto l'egida autorevole del Comitato Regionale della Fidal, la gara ha proposto un percorso collinare di quasi 10 chilometri, interamente asfaltato, che ha messo alla prova la determinazione e la resistenza dei partecipanti. Ma non è stata solo la sfida contro il cronometro a caratterizzare questa competizione: un inclemente temporale ha flagellato la partenza, senza però scalfire lo spirito tenace e la passione degli atleti. È proprio in queste situazioni che emerge la vera essenza dello sport: la resilienza, la determinazione e la voglia di superare ogni ostacolo. E così è stato, con i partecipanti che hanno affrontato con coraggio e determinazione le avverse condizioni meteo, dimostrando il loro impegno e la loro dedizione verso questa disciplina che amano così profondamente.

Un plauso particolare va ai giovani partecipanti, che hanno trovato in questa gara un'opportunità preziosa per acquisire esperienza e mettere alla prova le proprie capacità. È proprio grazie a eventi come il Trofeo Pilade Cinquini che il tessuto sportivo della regione si arricchisce di nuovi talenti e si rinnova costantemente, garantendo un futuro radioso per il podismo locale e nazionale. Gli organizzatori ringraziano particolarmente la Ets Regalami un Sorriso per il prezioso servizio fotografico, che ha catturato con maestria ogni istante di questa emozionante giornata sportiva. Grazie al loro impegno, è possibile immortalare non solo le gesta degli atleti, ma anche il sorriso e la determinazione che li caratterizzano, trasmettendo un messaggio di speranza e solidarietà a tutti coloro che seguono con affetto e interesse l'attività podistica.