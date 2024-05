Così in gara1. Successo al primo inning supplementare

PARMACLIMA

0

SAN MARINO

1 (8°)

PARMACLIMA: Angioi 2b (1/4), Desimoni ec (0/3), N. Gonzalez ed (0/2), L. Gonzales ss (0/3), Encarnacion 3b (0/3), Ascanio 1b (1/3), Astorri dh (0/3), Monello r (1/2), Flisi es (0/2).

SAN MARINO: Tromp es (2/3), Diaz 3b (2/3), Batista ed (0/4), Alvarez r (0/3), Celli ec (0/3), Pieternella dh (1/3), Angulo 2b (1/3), Lopez ss (1/3), Ferrini 2b (0/2).

Successione - San Marino: 000 000 01 = 1 bv 7 e 0. Parmaclima: 000 000 00 = 0 bv 3 e 0

Lanciatori: Pedrol (W) rl 7, bvc 3, bb 2, so 8, pgl 0; Kourtis (S) rl 1, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0; Casanova (L) rl 8, bvc 7, bb 1, so 10, pgl 1.

San Marino vince al primo inning supplementare. Splendida la partita di Christian Pedrol, pitcher vincente, che in sette riprese ha concesso il minimo indispensabile agli avversari. Ottimo Casanova, che però all’8° cade sotto i colpi dei battitori sammarinesi. Con Tromp in seconda, il singolo decisivo è quello di Diaz, che spinge a casa l’1-0. Nella parte bassa Kourtis passa in base Monello e poi vede l’attacco di casa provare il bunt con Flisi. Obiettivo riuscito, ma poi arrivano le eliminazioni di Angioi e Desimoni per la vittoria ospite.