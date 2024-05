Costa Masnaga vs Polisportiva Galli: la sfida ai playoff per il sogno di gloria

Sarà la Costa Masnaga l’avversaria della Polisportiva Galli nel proseguo dei playoff. La formazione lombarda infatti ha ottenuto il pass andando a vincere ieri pomeriggio contro il Basket Trieste. Una vittoria senza e senza ma guardando il punteggio di 85 a 68. Sarà quindi il club lombardo l’avversario di una Polisportiva Galli che attende questa semifinale cullando sogni di gloria per cercare di arrivare il più lontano possibile. Per le valdarnesi dopo la domenica da spettatrici interessate del confronto tra Costa Masnaga e Basket Trieste ecco iniziare la preparazione per una delle partite più importanti e delicate di questa stagione sportiva. Appuntamento domenica prossima in casa della Costa Masnaga per cercare di mettere a segno un successo.