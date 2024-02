Cp Grosseto, altro esame. C’è il Sarzana da battere

Archiviata la parentesi di Coppa Italia, con una sfortunata eliminazione da parte del Trissino campione d’Italia, promosso alla Final Four dopo sessanta minuti bellissimi, il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox si rituffa stasera nel campionato di serie A1, affrontando alle 20,45, sulla pista Mario Parri, il Gamma Sarzana, in un altro match che può dare tante indicazioni per il prosieguo della stagione. Il presidente Stefano Osti, dopo aver sfogato la sua amarezza "per il disinteresse dell’amministrazione comunale per la risoluzione del grave problema dell’impianto di gioco", torna a pensare al campionato. "A Trissino – dice Osti – abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Contro Sarzana mi aspetto il grande pubblico per dare una mano ai ragazzi in un confronto importantissimo".

"Possiamo arrivare in fondo alla stagione – gli fa eco il portiere biancorosso Adria Català – con un ottimo risultato. Non era facile tenere testa ai campioni d’Italia in casa loro, ma ci siamo riusciti con una grandissima prestazione di squadra". La gara di sabato sera è fondamentale per la lotta per il terzo e il quarto posto. I liguri, reduci dalla netta sconfitta casalinga contro il Trissino (1-8), sono attualmente in terza posizione a 35 punti (in coabitazione con il Wasken Lodi), cinque in più dei grossetani, che potrebbero così avvicinarsi agli avversari.