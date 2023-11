Cresce l’attesa per la Maratona della nostra città, Simone l’anno scorso è arrivato settimo: "Io sarei contento di migliorarmi». E se Corsini fosse il primo reggiano sul podio?

Conto alla rovescia già avviato per domenica 10 dicembre. La 27ª edizione della maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore sta sistemando gli ultimi dettagli per far sì che sia tutto pronto al momento del via che sarà dato in piazza della Vittoria alle 9 puntuali. Nella stessa piazza, dopo due ore abbondanti arriveranno i primi uomini, per l’ultimo c’è un tempo massimo di sei ore. Giro di boa come di consueto a Montecavolo, con il tracciato che raggiungerà l’abitato di Rubbianino e non più San Bartolomeo. Nessun reggiano l’ha mai vinta (Stefano Baldini ai suoi tempi era affaccendato con maratone di livello internazionale), ma in tanti hanno ottenuto negli anni buon risultati, senza mai però arrivare a salire sul podio. Uno di questi è Simone Corsini (foto) che ha corso, due volte, solo la Maratona di Reggio, cogliendo l’anno scorso il settimo posto ed il personale in 2h.26’43’’, dopo l’undicesimo posto nel 2021 in 2h.27’’41.

Corsini, che ha compiuto 31 anni qualche giorno fa, insegna all’Istituto superiore Cattaneo di Castelnovo Monti, vive e si allena a Toano e veste la maglia della ATL MDS Panaria Group. Portato alla corsa dallo zio Fabio Caselli, indimenticato difensore della Reggiana, anno dopo anno ha intensificato i carichi di allenamento che soprattutto lo vedono protagonista nel mondo del Trail. Spicca il secondo posto al Tour Des Géants 2022, così come la vittoria al Gran Trail Courmayeur 2022.

Si presenterà al via forte della vittoria nella km 32 di Parma e del nuovo personale sulla mezza colto a Verona in 1h.09’41’’. "Ho svolto una buona preparazione – dice Corsini – purtroppo però negli ultimi giorni ho accusato un fastidio ad un adduttore, il che non mi impedirà comunque di essere al via. Corro a Reggio perché è la maratona di casa e ci tengo davvero molto. L’obiettivo sarebbe quello di migliorare ulteriormente il personale e di portarmi intorno alle due ore e 24 minuti, anche se sono consapevole che sarà difficilissimo".

Intanto, proseguono le iscrizione alla maratona con quota 2000 difficile da raggiungere, ma ancora possibile.

Inoltre sono aperte le iscrizioni alla seconda "10 miglia a Reggio Emilia" (goliardica run a tema favole e fiabe) e pure quelle alla "Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0", con devoluzione degli introiti a dieci onlus: Casina dei Bimbi, Lilt, Associazione Diabetici, Admo, Aima, Gast, Avis, Unicef, Grade e FunRun.

Claudio Lavaggi