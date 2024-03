Criterium Uisp di atletica, ecco la seconda fase. Quattro prove su pista: sono aperte le iscrizioni

Dopo il successo della prima fase del secondo Criterium Uisp di atletica, che ha visto la partecipazione di 300 tra bambini e bambine e 19 società sportive nelle gare di corsa campestre, arriva la seconda fase con quattro prove su pista. Le gare si terranno dal 6 aprile al 2 giugno tra San Miniato, Castelfiorentino, Montespertoli e Fucecchio. Potranno partecipare le categorie degli Esordienti A, B e C. Sono già aperte le iscrizioni, attraverso il modulo scaricabile dal sito www.uisp.it/empoli. La manifestazione organizzata dai comitati Uisp Empoli Valdelsa e zona del Cuoio rappresenta ormai un appuntamento riconosciuto per i giovani atleti delle tante società sportive di atletica del territorio e non solo. Il palinsesto prevede diverse discipline: salto in lungo, vortex, peso, corsa (50, 100, 200 e 400 metri), pallina (150 o 200 grammi), marcia e salto in alto. Gli appuntamenti sono previsti per il 6 aprile a San Miniato, il 20 aprile a Castelfiorentino, l’11 maggio a Montespertoli e il 2 giugno a Fucecchio. La premiazione finale si terrà l’8 giugno.