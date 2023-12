Cross, grand prix. Sef Stamura domina tra allievi, cadetti e ragazzi under 14

Una vittoria a squadre e due individuali per le Marche alla terza edizione del Grand Prix giovanile di cross dell’Italia centrale. Nella classifica di società conquista il successo la Sef Stamura Ancona che si aggiudica la rassegna dedicata alle categorie allievi (under 18), cadetti (under 16) e ragazzi (under 14). Al termine delle tre tappe andate in scena a Osimo, Teramo e Gubbio tra novembre e dicembre, il team del capoluogo dorico riesce a battere due squadre abruzzesi, Tethys Chieti e Passologico Pescara. La Stamura festeggia anche il primo posto tra le allieve di Valeria Carnevali, protagonista di un en plein con tre affermazioni su tre prove mentre è quinta la compagna di club Lilymei Filippetti. Vittoria al femminile anche per merito di Emma Donnanno, portacolori dell’Atletica Fano Techfem, leader nella categoria cadette che vede in terza posizione Irene Ippoliti (Avis Macerata). Nelle sfide degli under 14 arrivano due secondi posti: Lucrezia Bagnarelli (Sef Stamura Ancona), poi quarta Sofia Montenovi (Sef Stamura Ancona). Seconda piazza al maschile di Michele Piancone (Sef Stamura Ancona), con Nicolò Cozza (Fabriano) in quinta posizione. Tra i cadetti sesto Manuel Rogani (Sef Stamura Ancona). Da sottolineare anche i primi posti nelle classifiche parziali di società per le ragazze allieve della Sef Stamura Ancona.