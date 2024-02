Csi Nuoto, 36 medaglie. Ecco i migliori in vasca

Ben trentasei medaglie complessive (dieci delle quali del metallo più pregiato) che hanno consentito alla formazione pratese di piazzarsi al terzo posto nella classifica generale delle società partecipanti. E’ il bottino con cui il Csi Nuoto Prato è tornato da Colle Val d’Elsa, al termine della quattordicesima edizione del "Trofeo Città di Buonconvento" di nuoto master. Una kermesse che ha visto confluire nella piscina senese oltre un migliaio di agonisti, per sfidarsi nelle varie categorie anagrafiche. Ma i nuotatori e le nuotatrici del presidente Angelo Lucianò e del direttore tecnico Sergio Puggelli sono comunque riusciti a mettersi in mostra. Sono saliti sul podio Veronica Bessi (oro nei 100 delfino e argento nei 100 rana), Chiara Bonifaci (oro nei 100 rana), Francesca Castellani (oro nei 50 delfino e bronzo nei 50 rana), Elisa Gelli (argento nei 50 delfino), Eva Gesualdi (argento nei 100 misti e nei 100 rana), Barbara Leonardi (oro nei 100 misti e nei 50 dorso), Giulia Malcotti (argento nei 100 misti), Laura Ricci (bronzo nei 50 dorso e nei 50 stile), Cristina Raggiante (argento nei 50 stile), Suellen Mannori (oro 50 rana e argento 50 delfino), Gianmarco Di Rienzo (oro nei 100 rana), Tommaso Livi (bronzo nei 50 stile), Simona Candi (argento nei 50 delfino), Maria Porreca (oro nei 50 delfino e argento nei 50 rana), Anna Manzo (oro nei 100 delfino e argento nei 100 rana), Sandra Raggioli (oro nei 50 delfino), Sergio Puggelli (oro nei 50 delfino e argento nei 50 rana), Edoardo Bertolini (argento nei 100 rana e bronzo nei 100 delfino), Sascha Bezzi (oro nei 50 stile e argento nei 100 rana), Andrea Zuppa (bronzo nei 50 stile), Lorenzo innocenti (argento nei 50 stile e nei 100 misti), Giulio Conti (bronzo nei 50 stile e 100 misti), Tommaso Livi (bronzo nei 100 misti e argento nei 50 dorso), Matteo Malpaganti (oro nei 100 misti), Antonio Mercogliano (bronzo nei 50 delfino), Tommaso Pacini (argento nei 50 stile e nei 100 misti) ed Andrea Bonacchi, argento nei 50 rana. Il gruppo è infine tornato al lavoro, mettendo nel mirino il campionato regionale che prenderà il via il prossimo 17 febbraio a Livorno.