Ct Scandicci si rinnova. E rilancia le ambizioni

Rilancio in grande stile per il Circolo Tennis Scandicci sotto la guida del nuovo consiglio direttivo presieduto da Marco Galli, eletto all’unanimità. Per il Circolo il 2024 sarà un anno particolarmente importante perché festeggerà i 60 anni di attività, con passione, forza, entusiasmo e spirito di gruppo che sono i valori trainanti. Il nuovo consiglio è formato da: Marco Galli, Gianluca Drudi, Jacopo Lemmi, Franco Manetti, Davide Rigacci, Elena Galli, Massimo Longinotti.

Già pronto il programma degli eventi per il 2024 che vedrà il Ct Scandicci protagonista nell’organizzazione di tornei tennistici ad alto livello, fra cui un trofeo internazionale: 9 marzo torneo a squadre Winter Cup, da mattina a sera, con quattro categorie di giocatori; 11-26 maggio torneo singolare maschile e femminile Terza categoria limite classifica 3.1; 15-30 giugno torneo singolare m/f Quarta categoria 4.1; 8-14 luglio internazionali Itf Mt 200 Veterani Over 30-80 maschile e femminile; 14-15 settembre tennis show con Academy Emilio Sanchez; 14-29 settembre torneo singolare Terza categoria limite 3.4; 18-20 ottobre torneo Rodeo di Quarta categoria limite 4.1. A settembre, in data da definire, gran galà e cena sui campi per il 60’ anniversario del Circolo; a ottobre il classico torneo di doppio dell’Olio. In varie date tornei e feste sociali a tema per ottenere un maggiore coinvolgimento dei soci.

"Vogliamo crescere per avere un ruolo di primo piano nel tennis fiorentino, sotto l’aspetto agonistico e aggregativo - dice il presidente Marco Galli -. In passato abbiamo ottenuto eccellenti risultati con giocatori di qualità creati in casa. Cercheremo di allestire squadre di qualità in varie categorie e puntare su una valida scuola tennis. Siamo a disposizione per i consigli di tutti e speriamo nel sostegno di sostenitori e sponsor. Puntiamo molto sul poter ingrandire e migliorare la nostra struttura sportiva con campi da tennis, di padel e palestra".

Ricca di successi la tradizione del Ct Scandicci. Nel 1989 ha conquistato il titolo italiano di Serie C maschile con squadra composta da ragazzi cresciuti nel Circolo: Damiano Fabbrucci, Alessandro e Graziano Ceccherelli, Mario Brogi, Marco Rossi, Marco Galli, capitano Stefano Fabbri. Altro fiore all’occhiello la presenza in serie A a squadre, disputata dal 2007 al 2009 nel femminile e dal 2010 al 2012 nel maschile, con la presenza di un numeroso pubblico.

Francesco Querusti