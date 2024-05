Cus Bologna Finalmente arriva lo scudetto

Campionesse d’Europa, un anno fa. Campionesse d’Italia in questa stagione al termine di un percorso perfetto. Le ragazze dell’Alma Mater Studiorum, impegnate a Campobasso ai campionati nazionali universitari, dimostrano di avere una marcia in più e non fanno sconto alle rivali. Un oro che è la conseguenza naturale di un percorso attivato alcuni anni fa, quando il volley rosa è stato affidato alla guida tecnica di Leonardo Palladino. E il Cus Bologna e i suoi dirigenti hanno puntato sul progetto dual career per far crescere un gruppo che potesse dare soddisfazioni non solo in Italia, ma anche in Europa.

A Campobasso arrivano subito due successi per 2-0 contro il Cus Pavia e il quotato Cus Parma. Si alza l’asticella, ma il Cus Bologna non si spaventa, prima liquida con un netto 3-0 il Cus Catania, poi si ripete, con lo stesso punteggio, con il Cus Genova.

Nella finale che assegna il titolo, una sorta di derby regionale con il Cus Unimore, l’unico brivido. Le ragazze biancorosse perdono il primo set, partono malissimo nella seconda frazione. Ma quando sembrano sul punto di crollare, reagiscono da campionesse quali sono, e chiudono la sfida in quattro set. Finisce 3-1 per l’Alma Mater Studiorum.

"Siamo partite un po’ contratte nel primo set – dice Dalila Modestino – subendo tanti ace e sbagliando altrettante battute, quindi abbiamo fatto fatica per tutta la prima fase. Poi abbiamo ripreso il nostro ritmo e imposto il nostro gioco, nonostante l’avversario abbia venduto cara la pelle. Il tutto contornato da un supporto completo da parte di tutta la squadra che, con tutti gli ingressi dalla panchina, ha contribuito alla vittoria".

Sulla stessa frequenza anche coach Palladino. "E’ stata durissima, contro un’avversaria di valore molto valida a muro. Abbiamo subito nel primo set e iniziato malissimo il secondo. Un approccio disastroso. Ma abbiamo dimostrato di essere intelligenti. Non ci siamo persi d’animo e abbiamo portato a casa la vittoria".

La squadra, seguita anche dalla dirigente Serena Vece che in passato ha vinto titoli a ripetizione come giocatrice, era composta da Beatrice Bacchilega, Erika Bendoni, Giulia Ciccimarra, Nicol Del Federico, Sara Fontemaggi, Giulia Galletti, Irene Galli, Federica Ghiberti, Rebecca Laporta, Dalila Modestino, Greta Monaco e Adele Rizzoli.

Prime e campionesse d’Italia le ragazze, sul podio i ragazzi di Riccardo Not. Un bronzo che vale tanto, anche in prospettiva futura, perché non era stata messa in preventivo una medaglia. La squadra maschile del Cus Bologna era composta da Riccardo Ballan, Leonardo Bandieri, Alessandro Beneventi, Riccardo Tito, Luca Capua, Davide Di Molfetta, Federico Faiella, Samuele Rizzi, Fabio Ronchi, Luca Sabatini e Michele Serenari.

Possibile che nei prossimi giorni una delegazione di ragazze e ragazzi, reduci da questo straordinario risultato, possa essere ricevuto dal rettore, Giovanni Molari.