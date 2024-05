“Da piazza a piazza”, in cammino per due giorni senza mai varcare il Bisenzio

Prato, 4 maggio 2024 – Alle prime luci dell'alba da Santa Lucia un nutrito gruppo di 520 appassionati si è riunito per dare vita a un'avventura senza tempo: il cammino che li conduce verso le vette di Montepiano per “Da piazza a piazza”, senza mai attraversare il Bisenzio. Un'esperienza di condivisione e solidarietà, che vede coinvolti anche coloro che non gareggiano oggi ma si uniscono alla carovana nel ritorno, portando così a 130 il numero totale dei partecipanti che abbracciano questo tracciato mozzafiato, tra saliscendi e panorami mozzafiato, per un totale di 75 chilometri.

Eccoci dunque giunti alla trentottesima edizione di questa autentica "passeggiata nel passato" organizzata dal Cai “Emilio Bertini” di Prato, un evento che continua a catalizzare l'entusiasmo di appassionati di ogni età e provenienza. Ma attenzione, non si tratta di una corsa competitiva bensì di due giornate di pura marcia non competitiva, dove l'obiettivo primario è godere della bellezza della natura e del piacere di condividere questa esperienza unica con gli altri partecipanti. E perché non conservare un ricordo indelebile di questo indimenticabile percorso? La Ets "Regalami un sorriso" offre un servizio fotografico omaggio a tutti coloro che si registreranno sulle serve, un prezioso ricordo di una giornata all'insegna dello sport, della solidarietà e della passione per la natura.