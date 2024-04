Dal campo. Vicini al recupero. Langella e Leoncini

Incrocia le dita e ci spera Emanuele Troise. Il tecnico del Rimini in questi giorni che portano all’ultima casalinga della regular season contro la Virtus Entella tiene sott’occhio i centrocampisti. Non quelli che vede ogni giorno in allenamento, ma quelli chiusi ormai da più di qualche giorno in infermeria. E per la gara contro i liguri spera di recuperarne due su quattro. Esattamente Langella e Leoncini che già nelle prossime sedute sul sintetico del ’Neri’ potrebbero tornare a correre con i compagni. Una buona notizia per l’allenatore campano che nelle ultime gare è stato costretto a qualche soluzione d’emergenza in mezzo al campo. Ne avranno ancora per un po’ invece, Iacoponi e Malagrida che non saranno a disposizione per la penultima di campionato. In ballo ci sono i playoff e, alla resa dei conti, il Rimini non può più permettersi troppi esperimenti.