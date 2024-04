Dal tennis al padel al beach tra San Lazzaro e Castenaso. Savena Beach, ’Racchette in classe’ per educare i giovani allo sport

A scuola come in spiaggia: riparte così il progetto ‘Racchette in classe’. Anche in questa stagione la società Savena Beach di San Lazzaro porterà avanti il progetto ’Racchette in Classe’, iniziativa per lo sviluppo dell’attività motoria e sport di racchetta organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in partnership con il Ministero dell’Istruzione. Gli sport praticabili nel progetto sono tennis, padel e beach tennis, ed è proprio quest’ultima disciplina nella quale si cimenteranno gli alunni dell’istituto comprensivo di San Lazzaro, dell’istituto comprensivo di Castenaso e dell’istituto superiore Ettore Majorana.

Savena Beach è specializzata in sport su sabbia ed è l’unica scuola federale certificata Fitp di Bologna e provincia nell’ambito del beach tennis. Già lo scorso anno, grazie al progetto, ha ospitato gratuitamente oltre mille bambini e ragazzi nelle proprie strutture Savena Beach Arena a San Lazzaro e Country Club Beach a Villanova di Castenaso, facendo giocare e conoscere gli attrezzi specifici, realizzando esercitazioni tecniche e tattiche e le prime partitelle, dando la possibilità a tutti gli allievi degli istituti scolastici, con e senza esperienza, di divertirsi e imparare.

Il progetto, oltre ad avviare i bambini e ragazzi agli sport di racchetta, rappresenta anche un momento educativo molto importante per condividere lo spirito sportivo, i valori del fair play e dell’inclusività in un contesto divertente con i campi sportivi in sabbia esotica.