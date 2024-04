Dalla Porta scalda i motori: pronto per Misano: "Puntiamo al titolo. E io sono carichissimo"

"Sono molto contento di questa opportunità, il team Altogo è il team da battere e spero che insieme possiamo essere l’accoppiata vincente come lo sono stati loro l’anno scorso. Abbiamo tutte le carte in regola per poter puntare al titolo e questo è assolutamente il nostro principale obiettivo. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare".

E’ un Lorenzo Dalla Porta più che mai determinato quello che pochi giorni fa ha indicato l’obiettivo da raggiungere nel Campionato Italiano Velocità. E che non si nasconde: se vuole tornare a competere in categorie superiori, dovrà necessariamente laurearsi campione. Il pilota di Montemurlo debutterà nel CIV il prossimo fine settimana, sul tracciato di Misano Adriatico. E difenderà i colori del team campione in carica, che parte quindi con rinnovate ambizioni. Nel frattempo, l’ex-campione del mondo Moto3 ha già avuto modo di effettuare il suo esordio stagionale: poco meno di due settimane fa ha partecipato tramite "wild card" al gran premio di Catalogna in Supersport, cogliendo un quattordicesimo ed un quindicesimo posto (che gli hanno garantito 3 punti).

Lorenzo avrà modo di cimentarsi in altri gran premi del Mondiale Supersport, ma dovrà comunque concentrarsi in primis sul Campionato Italiano. Anche perchè, visto il suo palmarès, sarà il favorito di questa edizione e non potrà permettersi più cali di rendimento o giri a vuoto. E a ribadire il "target" da lui stesso indicato ci ha pensato anche il "boss" della sua scuderia, Giovanni Altomonte.

"Posso confermare che faremo tutto il CIV con Lorenzo – ha confermato - l’obiettivo è riconfermare il numero 1 sulla carena ma faremo sicuramente altre wild card al Mondiale". Dopo il primo "round" di Misano (che sarà "bissato" anche il 3 e il 4 agosto prossimi) il ventiseienne montemurlese correrà a Vallelunga (a maggio) sul circuito del Mugello (sia a giugno che ad agosto). Per poi disputare l’ultimo round ad Imola, che dovrà coincidere con il suo successo iridato.

Dalla Porta sa bene che un 2024 da protagonista gli (ri)aprirebbe porte che al momento sono chiuse, come l’opportunità di passare in Superbike nel 2025. O di rientrare nel Motomondiale, per una suggestione che il diretto interessato non ha davvero mai messo da parte. Ecco perché dovrà dare il 110%.

Giovanni Fiorentino