Dalla Porta torna in pista. Riparte dal primo posto

"Questo weekend torneremo in azione". E’ Lorenzo Dalla Porta ad annunciare la sua terza partecipazione al campionato Junior GP, che si terrà domenica prossima in Spagna. Il pilota di Montemurlo correrà nuovamente nella categoria "Stock" in sella alla Yamaha del GV Racing e partirà dal primo posto della classifica generale con 36 punti, davanti agli spagnoli Francisco Ruiz (secondo a quota 27) e Adrian Rodriguez. Merito del successo a Misano e del quinto posto successivamente ottenuto in Portogallo che gli ha permesso di limitare i danni. A Barcellona però, dove farà tappa fra tre giorni il circus delle due ruote, Lorenzo deve vincere di nuovo o agguantare un altro piazzamento di prestigio, per essere sicuro di restare in vetta. Senza dimenticare gli impegni sugli altri fronti: il quasi ventisettenne montemurlese è infatti impegnato sotto le insegne del Team Altogo anche nel Campionato Italiano Velocità e da "wild card" nel Mondiale Supersport. Una triplice corsa, quindi, per la quale servirà un grande sforzo psicologico oltre che tecnico. Ma non ci sono alternative, se vuole tornare a correre su palcoscenici che fino a poco tempo fa per lui erano la prassi. E le premesse per tornarci ci sono tutte.

