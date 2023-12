Dalla Spagna. Il maestro Angel Ruiz insegnerà padel al Tennis Club Faenza

Contratto fino all’aprile 2026 per dar vita ad un progetto ambizioso: far crescere dal punto di vista qualitativo il movimento del padel all’interno del Tennis Club Faenza. Il maestro Angel Ruiz, 46enne spagnolo di Murcia, ex numero 29 nelle classifiche mondiali, dal 10 gennaio si trasferirà stabilmente a Faenza con questo obiettivo. Un arrivo molto importante per il club manfredo, che negli ultimi due anni, dopo l’inaugurazione dei due nuovi campi da padel, ha visto crescere al proprio interno un importante movimento di appassionati. Ora, con l’arrivo di Ruiz, l’obiettivo è quello di fare il salto di qualità. E dal prossimo gennaio Angel inizierà ad andare anche ad insegnare padel nelle scuole dell’obbligo e negli istituti superiori di Faenza, nell’ambito del progetto “Racchette in classe”.