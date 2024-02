Dalla valsamoggia all’evento piu’ grande degli states. Macron presente alla finale del Super Bowl. Nello spot con il premio Oscar Anthony Hopkins

Nella notte tra domani e lunedì Kansas City e San Francisco si scontreranno al Super Bowl, l’evento di football americano più importante dell’anno, all’Allegiant Stadium di Paradise in Nevada. Un appuntamento che ha valicato i confini statunitensi, attestandosi come uno degli eventi sportivi (e non solo) più attesi in assoluto e diventando un vero e proprio spettacolo seguito da milioni di spettatori nel mondo. Una visibilità globale che non riguarderà solo i giocatori, ma che in piccola parte coinvolgerà anche una delle squadre partner di Macron, col Wrexham Afc che sarà protagonista dello spot realizzato da Stok Cold Brew. In scena c’è il due volte Premio Oscar sir Anthony Hopkins, che nel video si prepara con grande intensità e trasporto per entrare nella parte che dovrà interpretare, ma che alla fine si rivelerà essere quella della mascotte del Wrexham, il drago Wrex.

"È davvero una grande emozione vedere il Macron Hero in uno spot mostrato in uno degli eventi più importanti al mondo – ha detto Angelo Marino, direttore comunicazione Macron –. Non possiamo che ringraziare il nostro partner Wrexham Afc e Stok Cold Brew per l’idea prestigiosa e originale che ci ha coinvolti".