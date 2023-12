Dance Studio, quanti trofei

Il Dance Studio Faenza sale nuovamente sul tetto del mondo. I faentini si sono fatti valere anche in questa edizione dei Campionati Mondiali Ido (International Dance Organization), evento al quale hanno partecipato in qualità di Campioni Assoluti Italiani, tenutosi giovedì scorso in Belgio a De Panne. Gli allievi del corso di formazione professionale insieme ad alcuni dei corsi professionali inferiori hanno vinto il titolo di Campione del Mondo nella Danza Classica in più categorie. Sara Calenzo si è laureata Campionessa del Mondo di Danza Classica categoria Solisti Repertorio Adulti, e insieme a Martina Chiorboli e a Giovanni Liverani ha vinto il titolo di Campioni del Mondo Danza Classica, categoria Gruppi Adulti. Enea Laghi è invece arrivato secondo nella categoria Solisti Open Danza Classica Junior 1, stesso piazzamento ottenuto da Giovanni Liverani nella categoria Solisti Open Danza Classica Adulti.

"È la seconda volta in due anni che partecipiamo ai campionati mondiali – racconta la direttrice Luna Ronchi – e un risultato del genere è davvero straordinario. Ci siamo confrontati con tante altre bellissime realtà ottenendo risultati grandiosi. Sono davvero orgogliosa del lavoro svolto da tutti noi maestri a scuola e del grande impegno profuso dai miei bravissimi allievi che si distinguono sempre per qualità, tecnica ed eleganza".