Danza: medaglie ai campionati italiani Assoluti a Riccione. Brilla l’Ideal Ballet

L’Asd Ideal Ballet strappa applausi ai campionati italiani Assoluti di ballo. La scuola di danza pratese, al PlayHall di Riccione, ha conquistato ben 4 podi, portando a casa un oro, due argenti e un bronzo nella competizione più importante della stagione, quella che determina anche gli atleti che faranno parte (come molti pratesi appunto) della nazionale italiana di danza sportiva. Il risultato più sorprendente, seppur si parli di una medaglia di bronzo, è stato quello di Asia Furcas, che ha stupito tutti ottenendo il terzo gradino del podio nel Singolo femminile 8-11 anni, un posto in nazionale e nella massima categoria (Classe As). La medaglia più prestigiosa, quella d’oro, è arrivata nella categoria Over 17 Duo Mix, dove Syria Cioffi e Sara Menici si sono laureate campionesse italiane Assolute. Argento invece per Elena Giaconi e Diletta Caldara nella categoria 8-12 anni Duo Mix e per Mia Mariottini e Denise Caldara, sempre nel Duo Mix, ma 13-14 anni.

Da segnalare che oltre ai quattro podi tante altre atlete della scuola hanno conquistato le finali e un posto in nazionale. Nel dettaglio Mia Mariottini e Noemy Bianco, quarta e quinta classificata 13-14 anni Singolo femminile; Syria Cioffi e Martina Quattrini, quarta e quinta classificata Over 17 Singolo femminile; Ginevra Vannacci,Viola Zupo, Noemy Bianco ed Emma Quattrini nel Duo Mix 15-16 anni; Alessia Iorio e Chiara Martinelli seste nel Duo femminile Over 17.

L. M.