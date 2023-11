Danza sportiva. Monti-Calza in finale alla ’Star Cup’ di Prato nei balli latino americani

Ancora una prova molto positiva per gli atleti della dell’associazione You and Me Danza Sportiva ASD di Ravenna. Alla “Star Cup” andata in scena a Prato, la squadra guidata da Maria Letizia Rullo e Francesco Bortone era composta da tre coppie, due nelle categorie giovanili e una senior. Le coppie “giovani”, ovvero Steven Salmin-Giorgia Scanu ed Enea Monti-Gaia Calza, si sono distinte raggiungendo rispettivamente la semifinale nella junior open B danze latino americano e la finale nella juveniles open B danze latino americano, con un secondo posto nella juveniles danze standard. Antonio Conte e Maria Calvano (foto), sono andati in semifinale nei senior 3 open B.