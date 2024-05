De Rinaldis saluta Sarzana: "Una stagione fantastica"

Dopo due stagione ad alta quota e con tante emozioni il tecnico Paolo De Rinaldis si ferma. All’indomani della delusione per la mancata qualificazione alla semifinale dei play off di serie A1, l’allenatore dell’Hockey Sarzana ha confermato quello che da tempo nell’ambiente sportivo stava prendendo forma. "Una decisione – spiega Paolo De Rinaldis – che ho preso a novembre in un momento di assoluta tranquillità e l’ho confermata appena abbiamo terminato la stagione. Ho bisogno di fermarmi almeno un anno, perchè anche la sfera privata e lavorativa devono essere tutelate quindi ho pensato di prendermi una pausa". I saluti e le lacrime al termine di gara 3 contro il Lodi dunque avevano un significato speciale ? "E’ stato un accumulo di tensione incredibile – continua – e per questo avrei voluto salutare con una vittoria. Sarebbe stata l’ultima in casa visto che anche vincendo avremmo poi disputato la semifinale a Forte dei Marmi. Quindi l’altra sera è stata dura salutare e ringraziare tutti ma è arrivato il momento giusto. La sconfitta non c’entra assolutamente niente e neppure la questione del rinvio della partita. Avevo già deciso da mesi".

E’ stata la stagione dei record, forse il momento migliore per lasciare. "Abbiamo migliorato il record di punti che apparteneva all’amico Alessandro Bertolucci raggiungendo quota 54, oltre alle vittorie e alla conquista dei quarti di finale portando a gara tre una grande squadra come il Lodi. Adesso mi fermo per una stagione poi vediamo cosa accadrà, magari mi rimetto in pista seguendo le formazioni giovanili. Nessuna frattura: per me Sarzana è casa e questa società è la mia famiglia ma ogni tanto occorre rallentare la corsa". Sul futuro tecnico potrebbe arrivare la promozione di Sergio Festa, giocatore della prima squadra oltre che allenatore della serie A2.

m.m.