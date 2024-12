DecameRun, di corsa nelle terre di Boccaccio

Certaldo, 22 dicembre 2024 - Nella suggestiva terra di Boccaccio, si è svolta la DecameRun, gara che ha assegnato il prestigioso 15° Trofeo Calvino Cantini, dedicato all’allenatore e azzurro di atletica che sfiorò la partecipazione alle Olimpiadi di Berlino nel 1936, che si è tanto prodigato per lo sport locale. Un evento straordinario, curato con passione dal Gruppo Sportivo Valdelsa Runners, che ha richiamato oltre 350 podisti al traguardo, un risultato eccezionale per una zona che, pur priva di un grande bacino d’utenza, ha saputo attrarre atleti e appassionati. La competizione si è svolta su un percorso misto, con tratti di strada asfaltata alternati a suggestivi segmenti di strada bianca.

Le continue salite e discese hanno reso la gara impegnativa, ma i partecipanti hanno unanimemente lodato la bellezza del tracciato, incorniciato da panorami mozzafiato che invitavano a godere appieno delle meraviglie della Valdelsa. Una gara, insomma, che ha saputo coniugare sport e scoperta del territorio, facendo respirare l’atmosfera unica della terra del Boccaccio. L’evento ha accolto non solo i podisti competitivi, ma anche un nutrito gruppo di appassionati di Nord Walking e corridori non agonistici, che hanno potuto cimentarsi su una distanza ridotta di 5 km. Un’iniziativa inclusiva, resa possibile grazie al supporto della Protezione Civile di Certaldo, della Croce Rossa e della Misericordia, sotto l’egida del Comune, del CSI di Siena e della UISP di Siena.

Il gran finale è stato all’altezza delle aspettative: un ristoro ricco e genuino con torte fatte in casa, pane caldo appena sfornato dal forno locale e una confezione di pasta fresca in omaggio a tutti i partecipanti. Non sono mancate le premiazioni, che hanno celebrato non solo i vincitori, ma anche lo spirito di partecipazione e condivisione che ha animato l’intera manifestazione. Un ringraziamento speciale va alla ETS Regalami un Sorriso, che ha curato il servizio fotografico, catturando i momenti più belli di una giornata dedicata allo sport, alla natura e alla comunità.