Delta Sup, convocazione per Daniele Gennari e Mattia Rutigliano. Due ferraresi vanno agli Europei

Sono due ragazzi di Delta Sup, quelli che sono stati convocati nella nazionale Italiana dell’omonimo sport, dalla Federazione Italiana Canoa Kayak per partecipare all’europeo che si terrà fra il 12 e il 15 giugno in Ungheria. Si tratta del ventiduenne codigorese Daniele Gennari, che pratica il Sup da 4 anni, e del quindicenne ferrarese Mattia Rutigliano, appassionatosi da 3 anni alla tavolozza galleggiante da spingere, che praticano questa disciplina sportiva da diversi anni e saranno seguiti, in qualità di direttore tecnico, da Simone Tugnoli Peron, presidente del Delta Sup. La convocazione è giunta dopo ottime prove selettive svolte dai due atleti, prima al Lago di Garda e poi in quelle dell’Adriatico a Pescara. La formazione sportiva estense si allena nelle varie località, dove hanno messo a disposizione sedi provvisorie che sono lungo i sette lidi, quali: Lido di Volano (Bagno Ristoro), Porto Garibaldi (Spiaggia Libera), Fiscaglia (Canoa Club Migliarino), Polesella (canoa Club) mentre in inverno si allenano ai Cona club di Migliarino e Polesella, anche se auspicano una sede definitiva.

