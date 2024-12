Delusione Cavalieri: "Occorre più cinismo"

Avezzano

19

Cavalieri Union

17

AVEZZANO: Natalia, Copersino, Mokom (69’ Speranza), Vaccaro, Capone, Mercerat, Robazza, Rettagliata (‘70 Pais),, Del Vecchio Mammone, Sekele (54’ Martini), Giangregorio, Jeffery, Di Censi, Mocerino. A disp: Trozzola, Leonardi, Di Stefano, Martini, Pais, Speranza, Colasi, Caruso. All. Troiani.

CAVALIERI UNION: Castellana (58’ Pancini) Fondi, Nistri, Magni, Cella, Puglia, Bencini (52’ Marzucchi) Facchini,l (58’ Reali) Righini, Dalla Porta (64’ Trivilino), Mardegan (62’ Attucci), Ciampolini, Sassi, Giovanchelli (65’ Scuccimarra), Rudalli (58’ Sansone). A disp. Scuccimarra, Sansone, Goga, Attucci, Reali, Trivilino, Marzucchi, Pancini. All.: Chiesa.

Arbitro: Vinci di Rovigo.

Marcatori: p.t. 3’ cp Puglia (0-3) 30’ cp Natalia (3-3) s.t. 48’ m. Di Censi tr. Natalia (10-3), 57’ cp Natalia (13-3), 62’ meta tecnica (13-10), 65’ cp Natalia (16-10), 67’ nm. Righini tr. Puglia (16-17), 79’ cp Natalia (19-17).

"Continua a mancarci quel pizzico di malizia e di cinismo necessario per portare a casa le sfide che si giocano punto a punto. Ed è sotto questo profilo che dobbiamo continuare a lavorare". Parola di coach Alberto Chiesa, che ha così commentato la sconfitta rimediata ieri in Abruzzo nel sesto turno del campionato di Serie A. L’Avezzano ha vinto 19-17 e i Cavalieri Union tornano comunque a Prato con un punto, ma resta comunque rammarico per un successo sfumato sul finale. Archiviata la trasferta abruzzese, la testa va già agli ultimi due incontri dell’anno, che si preannunciano già impegnativi. Sabato prossimo Puglia e soci riceveranno al Chersoni quel Parabiago che ha iniziato il torneo nel migliore dei modi, portandosi a ridosso della vetta e trovando sin da subito continuità. E il 22 dicembre andranno in Piemonte per sfidare quel Cus Torino già affrontato due volte nella scorsa stagione, nel corso dei playoff: vittoria dei tuttineri a Prato all’andata, successo degli ospiti (che poi passarono il turno, in virtù della maggior differenza-punti) al ritorno a Torino. Ed archiviare il 2024 con due successi, oltre che a garantire una poderosa spinta per risalire la classifica, permetterebbe di cominciare al meglio il 2025. Che comunque andrà, si prospetta come un anno promettente.

Giovanni Fiorentino