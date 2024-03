Derby spettacolo. Legnano, blitz al Vigorelli. Rhinos Milano sconfitti dalle “rane“ nero-argento

Bellissimo e combattuto il derby lombardo tra Frogs e Rhinos, una partita giocata in un Vigorelli con tanto pubblico. Protagonisti assoluti i due “import“ di Legnano, Eystin Salum e Damon Sheehy-Guiseppi, capaci di trascinare la loro squadra ad una vittoria importantissima per le ambizioni delle “rane“ nero-argento in ottica playoff. Dopo una partita dalle mille emozioni, la sfida valida per la quarta giornata del campionato di I Divisione, ha visto la vittoria dei legnanesi sui milanesi per 28 a 27. "E’ stata una partita al cardiopalma – esordisce il presidente Ettore Guarnieri -. Abbiamo fatto tanti errori, ma i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine". Diversi Frogs si sono messi in mostra: "Ottima prova di Damon che partita dopo partita dimostra il suo valore. Eystin, invece, ci ha abituato bene; peccato per qualche gioco sbagliato". I Frogs, come la scorsa stagione, beffano i Rhinos e si portano sul 2-1, condannando i milanesi alla terza sconfitta stagionale: "Sono un’ottima squadra, felici di averli battuti, ma il campionato è ancora lungo". Infine il patron Guarnieri si esprime anche sugli obiettivi stagionali: "La squadra è stata costruita con l’obiettivo di centrare i playoff e faremo di tutto per arrivarci" conclude.

LA CLASSIFICA: Skorpions Varese 3-0; Dolphins Ancona 2-0; Guelfi Firenze, Panthers Parma, Frogs Legnano 2-1; Giaguari Torino 2-2; Rhinos Milano 2-3; Lazio Marines 0-3, Warriors Bologna 0-4.