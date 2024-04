Di corsa con l’Accedemia. Festa tricolore in centro

Edizione ’28 più 2’ di Modena di corsa con l’Accademia Militare. Iniziata nel 1985, su iniziativa del generale Loi, ogni anno – con la sola eccezione di quellibui del Covid – si rinnova la kermesse podistica che fa andare di corsa o di passo tanti cittadini modenesi. Dalla tradizionale prima domenica di maggio la corsa era andata a fine aprile; quest’anno è stata anticipata al 21 aprile. Scelta premiata da una giornata di sole e fresca, ideale per correre i 9 chilometri del percorso lungo o per camminare sui 4 tutti in centro. La festa è iniziata alle 9 con la suggestiva cerimonia dell’alzabandiera in piazza Roma; apprezzatissima dai tanti presenti la coreografia con i cadetti schierati con le magliette a formare il tricolore (nella foto) e l’esibizione della banda cittadina che ha preceduto la cerimonia con l’inno di Mameli. Alle 9,30 poi, alla presenza del generale comandante Davide Scalabrin e del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, ha preso il via la corsa con oltre 2.500 podisti a fare lo slalom in via Farini, poi via Emilia, viali del Parco fino a piazzale s.Agostino. Qui i due percorsi si dividevano; mentre il lungo proseguiva per il ’tour’ dei parchi Londrina e Ferrari (soprannominato dai podisti il ’parco infinito’ perché spesso usato per gli allenamenti), il corto rientrava verso via Ganaceto, ex Manifattura, Corso Vittorio e finalmente per il bellissimo attraversamento del cortile d’onore del Palazzo Ducale, di cui è da poco terminato il completo restauro. Una particolare allegria l’hanno fornita i cori degli allievi ufficiali, inseriti nel serpentone dei podisti tradizionali, ma invidiati per la quantità di fiato disponibile... Erano presenti anche allievi dell’accademia navale di Livorno, della Guardia di Finanza e della città militare della Cecchignola per un evento veramente ’fusion’ perfettamente organizzato e presidiato. Grazie ai numerosi sponsor è stato possibile organizzare la corsa ed offrire una maglietta tecnica ed un gadget ad ogni partecipante; ma soprattutto l’intero incasso netto (pari ad 8mila euro) sarà versato ad AIL Modena Sezione Luciano Pavarotti, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Un gesto concreto di solidarietà che cementa ulteriormente l’unione fra l’istituzione militare e città di Modena.