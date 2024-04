Di corsa lungo le Mura. Il Giro compie 50 edizioni

Nella giornata del 1° maggio si festeggiano le 50 edizioni di corsa lungo le mura. Un appuntamento podistico storico, il più longevo del territorio ferrarese, organizzato dalla Polisportiva Doro, che, come da tradizione, si terrà nella giornata della ‘Festa dei Lavoratori’. I dettagli e programma della giornata del giro podistico delle mura sono stati presentati ieri mattina in comune.

Il giro podistico delle mura di Ferrara quest’anno compie 50 edizioni, che si caratterizza proprio per il percorso lungo le mura. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Coni e Uisp Ferrara. "Si tratta di un evento – ha spiegato l’assessore Andrea Maggi – che è nel cuore dei ferraresi, che mette insieme competitivi, camminatori e il sociale". L’assessore regionale Paolo Calvano ha aggiunto: "La Regione è da sempre vicina a questo storico evento, la nostra terra è divenuta un esempio di pratica sportiva, grazie al lavoro delle società sportive". E’ intervenuta poi la presidente Uisp Eleonora Banzi: "Il giro delle mura è un evento tutto tondo, che è da sempre un momento di festa dello sport per tutti". Ad illustrare i dettagli dell’evento Luciano Mazzanti e Monica Zannini, che hanno ricordato l’importante contributo degli sponsor, tra i quali Coop Alleanza 3 per i ristori e Banca Centro Emilia per i pettorali gara. Il programma di mercoledì 1° maggio: ritrovo dalle 8 all’ippodromo comunale, alle 9 le gare giovanili, alle 9.45 competitiva sulla distanza dei 12,5 km, in coda camminata e nordic walking di 7km. Alle 11.20 l’undicesimo trofeo ‘Gambero al galoppo’, gara di retrorunning sulla distanza di un miglio, programma illustrato da Paolo Callegari, quale organizzatore dell’evento. Il percorso competitivo sarà un giro unico di 12,5 km con partenza e arrivo all’Ippodromo comunale, lungo il sottomura e mura estensi. La camminata organizzata in collaborazione con Anffas Ferrara si svilupperà sulla distanza di circa 7 km. Nota particolare la medaglia finale per la competitiva celebrerà le 50 edizioni con il simbolo del Castello Estense. Mario Tosatti