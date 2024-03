Di corsa per la mezza maratona. Ecco la StraForlì: "Sarà una festa"

È tutto pronto per la prima edizione della StraForlì, la nuova mezza maratona che si svolgerà nella mattinata di domenica. L’evento si presenta come l’occasione ideale per celebrare la passione per la corsa, all’interno di un lungo serpentone che si snoderà lungo le vie principali del centro. Le quattro porte della città, l’antico Foro Boario e Piazzale della Vittoria saranno solo alcuni dei luoghi toccati dal percorso, che si aprirà e si chiuderà in piazza Saffi.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Forlì, nasce dalla collaborazione di più enti sportivi: Grip Dimension Heavents, Overcome Team e Total Training. "Ci abbiamo messo tanto impegno. Questa è la prima edizione e sicuramente nei prossimi anni ci sarà qualcosa da ritoccare, ma c’è davvero tanto entusiasmo nell’aria", spiega Fabio Fabbri, team manager di Overcome Team. Le associazioni coinvolte si sono poste fin dalle fasi iniziali del progetto l’obiettivo di rivolgersi non solo a runner ben allenati, ma a tutta la cittadinanza. Oltre alla mezza maratona di 21 chilometri a carattere competitivo, è stato dunque predisposto un percorso più breve, di 8 chilometri, pensato per le famiglie.

"Cerchiamo sempre di creare delle condizioni che permettano a un ampio numero di persone di partecipare agli eventi", afferma il vicesindaco Daniele Mezzacapo, che lancia poi un annuncio: "Ho intenzione di partecipare anch’io alla mezza maratona, sempre se il mio ginocchio sinistro me lo consente".

Gli organizzatori hanno fatto sapere che anche un altro personaggio illustre ha ventilato la propria partecipazione alla corsa. Si tratta di Andrea Sanguinetti, volto noto dell’atletica leggera forlivese, già distintosi in àmbito nazionale, che si è mostrato molto interessato all’evento.

L’appuntamento è fissato per le 9.30 con la partenza della mezza maratona da piazza Saffi. Subito dopo partirà la 8 km, alla quale è ancora possibile iscriversi sul sito www.straforli.it, al costo di 10 euro per i maggiorenni e 5 euro per i ragazzi compresi nella fascia di età 12-17 anni. Per i bambini sotto i 12 anni la partecipazione è gratuita.

Grande ottimismo è riposto in questa prima edizione della StraForlì, come emerge dalle parole del direttore tecnico di Grip Dimension Heavents Daniele Tosi: "C’è entusiasmo, c’è attesa e sembra che ci sarà il sole. Non manca niente".