Diavoli: rimonta e vittoria. Rovigo cade al Mirabello

VALORUGBY EMILIA: Farolini; Lazzarin (22’ Mastandrea), Tavuyara (45’ Majstorovic), Bertaccini, Resino; Ledesma (63’ Schiabel F.), Renton (c); Amenta, Sbrocco, Paolucci (69’ Cenedese); Du Preez (63’ Gerosa), Dell’Acqua; Favre (69’ Mattioli), Marinello (48’ Silva), Diaz (61’ Rimpelli D.). All. Violi/Fonzi/Randisi.

FEMI-CZ ROVIGO: Sperandio; Vaccari, Diederich Ferrario (C), Dogliani, Elettri (54’ Chillon); Atkins, Bazan Vélez (63’ Uncini); Cosi, Lubian (54’ Meggiato), Sironi; Steolo (72’ Munro), Zottola (51’ Ferro); Lastra Masotti (60’ Swanepoel), Ferraro (11’ Cadorini)(41’ Meggiato)(52’ Lugato), Leccioli. All. Lodi.

Arbitro: Bottino.

Marcatori: p.t. 2’ m. Bazan Velez tr. Atkins (0-7), 10’ c.p. Ledesma (3-7), 13’ m. Dogliani tr. Atkins (3-14); s.t. 42’ c.p. Atkins (3-17), 45’ m. Favre tr. Ledesma (10 – 17), 49’ m. Renton tr. Ledesma (17-17), 65’ c.p. Farolini (20-17), 68’ c.p. Farolini (23-17).

Note: calciatori: Ledesma 3/3, Farolini 2/2; Atkins 3/3. Spettatori circa 1.300.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4; Rovigo 1

Player of the Match: Bertaccini (Valorugby). Miglior Diavolo: Farolini e Majstorovic (Valorugby)

Questa volta la rimonta la fanno i Diavoli. Il Valorugby chiude nel migliore dei modi la regular season superando al Mirabello i campioni d’Italia del Rovigo con un secondo tempo straordinario che ha visto i ragazzi di coach Marcello Violi rimontare dal 3-17 del 42’ fino al 23-17 finale.

Merito di un approccio che anche in un primo tempo tribolato aveva lasciato la sensazione che la rimonta potesse essere possibile. Con una touche finalmente performante, dal 45’ in poi i Diavoli hanno preso in mano la partita trovando la parità con un “uno-due” in cinque minuti firmato da Luis Favre e Joshua Renton e poi allungando nel punteggio con due calci piazzati di Davide Farolini che hanno fissato il risultato sul 23-17 finale. In entrambe le segnature reggiane c’è lo zampino di Giulio Bertaccini (player of the match) che, con due spettacolari offload, ha lanciato in meta i compagni di squadra abili poi a dribblare gli avversari depositando il pallone oltre la linea.

"Sono davvero felice, i ragazzi si meritavano questa vittoria – commenta coach Violi a fine match – Se giochiamo gli 80 minuti come abbiamo giocato il secondo tempo possiamo davvero far paura a tutti. Ci siamo messi Piacenza alle spalle, e ora ci prepariamo per approdare ai play off nel migliore dei modi".

Reggio riposerà infatti nell’ultimo turno di regular season in programma il prossimo fine settimana, mentre l’inizio dei play off è fissato per il 27-28 aprile.

I capitani delle due squadre (Renton e Ferrario) sono entrati in campo indossando la t-shirt di “Aut Aut” per ricordare la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo (celebrata il 2 aprile scorso).