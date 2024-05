Diavoli Under 18 irresistibili: 8 vittorie su 8 gare

Il Valorugby Under 18 guidato da Bertoncini e Manici ha trionfato nel campionato interregionale, con otto vittorie di fila nelle ultime otto partite.

All’ultima giornata i giovani granata hanno sconfitto 20-14 alla Canalina il Pesaro terzo in classifica, davanti a un bel pubblico composto anche dai Diavoli della prima squadra.

Nella classifica finale il Valorugby precedeo Lyons Piacenza, Pesaro, Bologna Rugby Club, UR Firenze, Centauri Perugia, Lions Livorno e la squadra di Jesi.

Trofeo Rebecca. Il Villorba ribalta il pronostico e batte il Valsugana 19-12 nella finalissima del campionato di Serie A Elite femminile. La squadra di Zizola domina la partita, andando subito in vantaggio con due mete di D’Incà nei primi 10 minuti e gestendo il risultato con grande maturità, nonostante il brivido finale causato dalla meta di Margotti, che a un minuto dalla fine aveva riaperto i giochi.

Alla miglior giocatrice della finale, Alyssa D’Incà, assegnato il “Trofeo Rebecca Braglia”, dedicato alla memoria della giovane rugbista reggiana scomparsa nel 2018 a soli 18 anni. A consegnare il premio, la famiglia Braglia. Da notare che D’Incà ha fatto il bis, visto che era già stata nominata MVP della stagione.

Nelle scorse finali il trofeo Rebecca era stato attribuito ad Aura Muzzo (2019), Valentina Cavina (2020), Ilaria Arrighetti (2021), Lucia Gai (2022) ed Emma Stevanin (2023).

Finale maschile. I biglietti per la finale scudetto maschile Viadana-Petrarca, in programma sabato 2 giugno allo stadio delle Zebre di Parma, sono in vendita su mailticket al prezzo di 10/20 euro. Viadana è la squadra che ha sconfitto in semifinale il Valorugby, 18-16.

Serie C. Si è chiusa ieri la stagione dei due team reggiani: nella finale per il terzo posto regionale Guastalla ha perso a Forlì 27-26 e quindi chiude la stagione al quarto posto. Il Valorugby cadetto a Ravenna perde 31 a 19 e finisce il campionato al sesto posto.

Under 16. Tra gli U16, il Valorugby ha concluso in terza posizione il girone 1 tosco-emiliano, con cinque vittorie e cinque sconfitte. In prima posizione il Rugby Parma, davanti a Bellaria Cappuccini, Valorugby, Highlanders, Lyons Piacenza, Lions Livorno.

All’estero. David Odiete ha conquistato una prestigiosa promozione nella seconda categoria francese. Il club di Nizza, con Odiete estremo, ha vinto 39-30 la finale contro Narbonne, davanti a 4000 spettatori sul campo neutro di Chambery, ottenendo il passaggio in ProD2.

In Ungheria, nazione ove la palla ovale è certo molto meno popolare che in Francia, Filippo Caminati non è invece riuscito a realizzare il sogno dello scudetto: in finale i Budapest Exiles, con Caminati ala, hanno perso 3-5 ai “calci di rigore” (calci piazzati) contro Esztergom.

Niente da fare anche per Matteo Colli, in Portogallo: per il secondo anno il suo Benfica si è fermato alle semifinali scudetto.