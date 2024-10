Diego Di Fabio "accelera": in Alsazia è ai vertici

Diego Di Fabio, giovane pilota pesarese, è stato protagonista sul Circuito francese di Anneau du Rhin nel "Trofeo d’Alsazia", quinta gara del Campionato Lotus Cup Europe mono marca. Con la Lotus Elise del titolato Team Quasar Di Fabio ha trionfato in Gara-3, dopo due secondi posti in Gara-1 e 2. Diego sta ripagando la fiducia del Team Quasar, che lo ha fortemente voluto, quando non vi sono concomitanze con i due Campionati Italiani Gran Turismo, nei quali è impegnato il pesarese. Nei tre appuntamenti che lo hanno visto al via, composti tranne Spa-Francorchamps da due o tre gare, Di Fabio ha ottenuto due vittorie e 4 secondi posti, compreso quello sul prestigioso tracciato belga, il più impegnativo e amato dai piloti della F.1 . Diego ormai si può considerare una delle più interessanti promesse nelle così dette categorie "ruote coperte", mettendo in mostra capacità di guida passando dai 500-600 cavalli delle Gran Turismo ai quasi 200 della piccola Lotus, ed anche una spiccata dote tecnica nel regolare al meglio le sofisticate ed elettroniche Super Car e la spartana ed essenziale Lotus, che va guidata alla "vecchia maniera". La conferma viene dai risultati che ottiene passando dalla Ferrari 488 con la quale disputa il Campionato Italiano GT "Sprint", nel quale è stato protagonista, con la Pole Position di Misano e diverse applaudite rimonte. Nell’"Endurance" vi è stata la splendida vittoria al Mugello.

l. d.