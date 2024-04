Difendere il primo posto. È l’obiettivo del Forte

La serie A1 di hockey torna in questo fine settimana con la penultima giornata di regular season in cui il Porsche Centre Forte dei Marmi affronta in casa con inizio alle ore 20,45 il Monza per difendere il primato in classifica dagli assalti del Trissino. Dal canto loro i vicentini ospiteranno domani il Grosseto. I maremmani saranno gli arbitri del primo posto dato che fra una settimana riceveranno i rossoblu, mentre i campioni d’Italia saranno ancora in casa contro il Bassano.

Tornando all’impegno di stasera i brianzoli di Tommaso Colamaria, sconfitti all’andata per 5-1, occupano l’undicesimo posto e, nonostante numerose prove positive, dovranno giocarsi la permanenza in serie A1 nei play out contro Breganze e Giovinazzo. Punti di forza del Monza sono gli argentini Tamborindegui (miglior realizzatore dei suoi con 24 reti) e Bielsa (11), Zucchetti (17), l’ex Petrocchi e i giovani Fongaro, Gabriele Gavioli, Uva e Galimberti. Passando al Forte dei Marmi, c’è grande attesa per la prima uscita della squadra di Alessandro Bertolucci (reduce dal quarto posto conquistato dall’Italia nella coppa delle Nazioni di Montreux) dopo la vittoria in coppa Italia di due settimane fa.

La pausa è servita a recuperare gli acciaccati, primi fra tutti Ambrosio e Gil che stasera dovrebbero essere a pieno servizio o quasi. Il pronostico è chiaramente dalla parte dei padroni di casa che in questa ultime due giornate non possono distrarsi se vogliono concludere la regular season al primo posto e mantenere il punto di vantaggio su un Trissino che ha un calendario più favorevole con due turni interni.

Per la 25ma giornata di serie A1 stasera si giocano anche Sandrigo-Bassano, Breganze-Sarzana, Lodi-Giovinazzo; domani alle 18 Trissino-Grosseto e Montebello-Valdagno; Vercelli-Follonica 0-10 per rinuncia; Follonica-Montebello 7–2 (anticipo della 26^ giornata).

Serie B girone D, 9a giornata: Castiglione-Forte 7-4, Camaiore-Spv 6-3, Cgc-Grosseto 6-4; riposava Prato. Classifica: Castiglione 21; Spv 13; Camaiore, Forte e Cgc 12; Grosseto 9; Prato 1.

G.A.