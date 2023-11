Divisione regionale 1. Sorride l’Easy Car:. Castel San Pietro ko. Grifo, momento no e sesto stop di fila

Festeggia nuovamente l’Easy Car mentre la Grifo arriva alla sua sesta sconfitta consecutiva. Dopo il derby, i giovani biancorossi dell’Easy Car International (nella foto) portano a casa la loro seconda vittoria consecutiva superando con un perentorio 85-56 i ragazzi del Castel San Pietro 2010. Una partita mai in discussione per la squadra di coach Serio, ancora priva di Roli, che già sul finire del primo quarto impone un’accelerata al match, con il divario che si allunga in maniera netta nel secondo quarto e l’International può presto mettere la gara al sicuro. Un’ottima prova per l’International, efficace al tiro e in difesa, con in luce ben quattro ragazzi in doppia cifra: il sempre più decisivo Poloni (23 punti), Baldassarri (12), Fiorancini (11) e Troisi (10).

Non riesce a ritrovare il referto rosa la Grifo, sconfitta anche a Ferrara per mano del Despar 4 Torri che si impone per 85-62. Dopo un primo quarto equilibrato, il secondo vede il primo allungo dei padroni di casa con un 8-0 a ridosso della pausa lunga che si rivelerà decisivo, poiché nei due quarti finali i biancoblu non riescono a dare segnali di risveglio, nonostante l’ottima prova di Franzoni (26 punti), e il divario si allarga fino alla sirena finale. Le due imolesi torneranno in campo entrambe sabato per la nona giornata del girone B di Divisione Regionale 1: la Grifo giocherà alle 18:30 al PalaRuggi contro Baricella mentre l’International sarà di scena a Cesena alle 21. l.m.