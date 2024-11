Dodgeball. Doppio titolo nazionale per i Ravenna Diablos. Uomini al 14° centro. Undici trofei per le donne

Nel fine settimana, a Lignano Sabbiadoro, le squadre dei Ravenna Diablos hanno conquistato due importanti titoli nazionali nel dodgeball, confermandosi le migliori squadre del paese.

La squadra maschile ha trionfato per la 14ª volta, chiudendo il torneo da imbattuta e consolidando il proprio status di punto di riferimento nel panorama del dodgeball italiano. "Un successo straordinario, frutto di anni di duro lavoro e impegno, che conferma la forza e la coesione del gruppo", spiega una nota della società.

Anche la squadra femminile ha brillato, conquistando il suo 11° titolo nazionale.

Le ragazze dei Diablos hanno vinto tutte le partite del torneo, conquistando sempre più del doppio dei punti delle avversarie, dimostrando una superiorità indiscutibile e un gioco di squadra impeccabile. "Siamo orgogliosi di poter condividere con voi questi trionfi che non solo celebrano il talento delle nostre squadre, ma anche il continuo impegno per promuovere e far crescere il dodgeball sul nostro territorio", continua la nota stampa.