Domani a Sasso, organizzazione della polisportiva Porta Saragozza. Ritorna il ’Marconi Triathlon’. Rigoni e Cavallini i favoriti

Torna il Marconi Triathlon Bologna, la manifestazione di triathlon olimpico organizzato, domani alle 10, a Borgonuovo di Sasso Marconi, dalla polisportiva Porta Saragozza. Triathlon olimpico significa seguire queste distanze: 1,5 chilometri a nuoto, 40 in sella a una bicicletta e 10 di corsa. Sono previsti almeno 300 partecipanti, ma gli organizzatori sono in grado di ospitare fino a un massimo di 500 atleti. La zona di cambio, che coincide poi con le aree di partenza e arrivo, è stata fissata nel parcheggio di via Pila, di fronte al bacino Reno Vivo.

Tra gli atleti che saranno al via da segnalare la presenza di Stefano Rigoni, vincitore della passata edizione, nonché numero uno nel 2015 e 2016 del campionato italiano triathlon olimpico non draff. Non mancherà Denis Cavallini, oro ai mondiali di acquathlon. E, a livello societario, oltre ai padroni di casa della polisportiva Porta Saragozza (e di Alberto Lodi) ci saranno il Passo Capponi, TriBo, TriIron, Energia, Pontelungo, Startans, T3 Sasso, Bushido e Imola Triathlon.